Son Dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekâtı' dolayısıyla uygulanacak yaptırımları duyurdu. Trump, "Çelike uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye'yle 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK TEHDİT

Trump, geriye kalan DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirilmesi için küçük bir birliğin Suriye'nin güneyindeki At Tanf bölgesinde kalacağını kaydederek, "ABD, Suriye'deki bu kötü eylemleri mümkün kılan, kolaylaştıran ve finanse edenleri hedef almak için ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanacak. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse, Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde yok etmeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKANLIK KARARNAMESİNİ YAYINLAYACAĞIM"

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Yakında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığa katkı sunan hareketlerine katkı koyan hükümetin mevcut ve eski hükümetinin yetkililerine ya da herhangi bir kişiye yaptırım uygulanması konusunda yetki veren bir Başkanlık Kararnamesi'ni yayınlayacağım.

YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

Çeliğe uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak."

"AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANABİLECEK"

ABD Başkanı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kararname ile ABD, Suriye'de ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesi engelleyen, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleyen, mültecileri zorla ülkelerine gönderen ve barışı, güvenliği veya istikrarı tehdit eden kişilere ağır yaptırımlar uygulayabilecek. Kararnameyle, mali yaptırımlar, varlıklara el koyma ve ABD'ye giriş yasağı dahil olmak üzere çok çeşitli sonuçlar uygulanabilecek."

"TÜRKİYE YAPILANLARI TEHLİKEYE ATMAMALI"

Açıklamasında "Göreve geldiğim ilk günden itibaren Trump yönetimi, ABD'nin ve ABD vatandaşlarının güvenliğini korumak için yorulmadan çalıştı. ABD ve ortakları, IŞİD'in acımasız hilafetindeki toprakların tamamını özgürleştirdi. Türkiye bu kazanımları tehlikeye atmamalıdır" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillerin, özellikle hassas etnik ve dini azınlıkların korunmasına öncelik vermelidir. Sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması, sivillere ait binaların yıkılması ve etnik veya dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez."

"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ İNSANİ KRİZE NEDEN OLUYOR"

Trump, açıklamasında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça belirttim; Türkiye'nin eylemleri bir insani krize neden olmakta ve olası savaş suçlarına zemin hazırlamaktadır. Türkiye, dini ve etnik azınlıklar dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğini sağlamalı ve bugün veya belki gelecekte bölgede tutuklu bulunan IŞİD'lilerden sorumlu olmalıdır. Maalesef Türkiye, bu saldırının insani sonuçlarını bertaraf eder bir durumda görünmemektedir."

Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını yineleyen Trump, "Daha önce söylediğim gibi, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalan ABD askerlerini geri çekiyorum. ABD güçleri, IŞİD'i yenmiştir ve Suriye'den ayrılan ABD askerleri başka bir yere konuşlandırılacak, durumu takip etmek ve göz ardı edilen IŞİD tehdidinin Suriye ve Irak'ı yakıp yıktığı 2014'teki durumun tekrarlanmasını engellemek için bölgede kalacaktır. IŞİD'in kalıntılarını engellemek amacıyla, ABD askerlerinden oluşan küçük bir grup Suriye'nin güneyindeki Tanf garnizonunda kalacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE MAHVETMEYE TAMAMEN HAZIRIM"

Trump, "Türkiye'nin liderleri bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde mahvetmeye tamamen hazırım" diye ekledi.

ABD BASINI YAPTIRIM LİSTESİNİN HAZIRLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bloomberg'in haberine göre ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım listesi hazırladığı bildirildi. Yaptırım listesinin ilk aşamada bireylere yönelik olabileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinden ve uluslararası toplumdan yükselen tepkilerin ardından Türkiye'ye karşı yaptırım söylemini tırmandırmıştı. Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini tamamen çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması gelmişti. Trump "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor?" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bugün yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik ekibimiz dün durum odasında görüştü. Bu sabah tekrar görüşecekler. Sanırım bunun gelişmekte olan bir durum olduğunu biliyorsunuz. Olayı dikkatlice takip ediyorduk. Söylediğimiz gibi yaptırımlar uygulanmaya hazır. Başkanı bu sabah bilgilendireceğiz. O bir karar verdiğinde yaptırımları aktif hale getireceğiz" demişti.