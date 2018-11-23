Son Dakika! ABD'de 'Kara Cuma' Dehşeti! Alışveriş Yapan Kalabalığa Ateş Açıldı, Ölü ve Yaralılar Var

'Kara Cuma' olarak adlandırılan alışveriş gününde Amerika'da dehşet yaşandı. Alabama eyaletinde, bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN, KALABALIĞA ATEŞ AÇTI

Yetkililer, Alabama'nın Hoover kentinde Riverchase Galleria isimli alışveriş merkezinde, ülkede alışveriş çılgınlığının yaşandığı etkinlikler esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının ardından şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.