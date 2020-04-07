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Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.

07.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:21

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. ABD'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.

VAKA SAYISI 369 BİNE YAKLAŞTI

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 478 artışla 368 bin 449'a, ölü sayısı ise 1339 artışla 10 bin 993'e çıktı.

ABD'NİN ARDINDAN EN ÇOK VAKA İSPANYA'DA

Dünya genelinde ABD'yi 140 bin 510 vakayla İspanya ve 132 bin 547 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 103 bin 717 vaka ile Almanya'nın toplam vakalarına neredeyse eşit olduğu gözleniyor.

EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 123 bin 160 olan vaka sayısı 8 bin 670 artışla 131 bin 830'a çıktı.

New York'u 41 bin 90 vakayla New Jersey, 17 bin 221 vakayla da Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından New York 4 bin 758 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1003 ölümle New Jersey ve 727 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Son Dakika: ABD’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi

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