Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti

Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülke haline gelen ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı. Ülkede, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise bin 536'ya yükseldi.

27.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:34

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının en çok görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı, ölü sayısı ise bin 536'ya çıktı.

ÖLÜ SAYISI BİN 536'YA ULAŞTI

Dün Çin ve İtalya 'yı geride bırakarak dünyada salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD, bugün de vaka sayısında 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dün 69 bin 197 iken, bugün 30 bin 840 artarak 100 bin 37'ye, bin 46 olan ölü sayısı da 490 artarak bin 536'ya ulaştı.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'yi, 86 bin 498 vakayla İtalya ve 81 bin 340 vakayla Çin izliyor.

EN FAZLA VAKA SAYISI NEW YORK'TA

ABD'deki eyaletlere bakıldığında ise 44 bin 810 vakayla New York açık ara başı çekerken, onu 8 bin 825 ile komşusu New Jersey, 4 bin 459 ile de California takip ediyor.

Vaka sayısı bakımından New York eyaleti tek başına, İtalya, Çin, İspanya ve Almanya dışında dünyadaki bütün ülkelerin önünde bulunuyor.

Ülkede "en fazla can kaybı" yaşanan ilk 3 eyaletin ise 519 ile New York, 147 ile Washington ve 119 ile Louisiana olduğu görüldü.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

İlgili Haberler

Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdiKoronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
İtalya’da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendiİtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Fransa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm gerçekleşti
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi Haberler
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi

Son Dakika Dünya Haberleri

00:35: Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıkladı, 'Bu tedbirler 30 büyükşehrimizde... - Haberler 00:31: Edirne'den Kırklareli'ye gelen 487 göçmen karantinaya alındı - Haberler 00:29: Otomobille ırmağa uçan sürücünün cesedi 2 saat sonra bulundu - Haberler 00:25: KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı - Haberler 00:18: 27 Mart 2020 Haberleri - Haberler 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası 23:26: Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi - Haberler 23:23: Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti - Haberler 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 19:59: Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler