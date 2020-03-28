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Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü

Son dakika: ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi. İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak 1019'a ulaştı.

28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:38

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması sonrası ülkelerdeki ölü sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada 618 bin kişinin enfekte olduğu koronavirüs nedeniyle 28 binin üstünde insan hayatını kaybetti.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 1711'E YÜKSELDİ

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 848 artışla 104 bin 860'a, ölü sayısı da 410 artarak 1711'e ulaştı. Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 86 bin 498 vakayla İtalya, 81 bin 996 vakayla da Çin geliyor.

KORONAVİRÜSÜN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ EYALET NEW YORK OLDU

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor. New York eyaletinde dün 39 bin 140 olan vaka sayısı 46 bin 94'e çıkarken, bu rakamın sadece 26 bin 697'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor. New York'u 8 bin 825 vakayla komşusu New Jersey, 4 bin 885 vakayla da California eyaletleri takip ediyor. New York son 24 saatte 461'den 605'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 175 ölümle Washington, 119 ölümle de Louisiana izliyor.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 759'dan 1019'a yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.

Bu arada, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, belirtiler gösterdiği için kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı. Dün, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. 25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

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Son dakika: ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

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ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü

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