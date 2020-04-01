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Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi

Son dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi.

01.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:07

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi.

Kovid-19 salgınında vaka sayısıyla dünyada ilk sıraya yerleşen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 23 artışla 189 bin 633'e, ölü sayısı 920 artarak 4 bin 90'a çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 105 bin 792 vakayla İtalya, 102 bin 136 vakayla da İspanya takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Ülkedeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler ise New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 67 bin 384 olan vaka sayısı, 8 bin 665 artışla bugün 76 bin 49'a çıkarken, bu eyaleti 18 bin 997 vakayla New Jersey, 8 bin 558 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 1714 ölü sayısıyla ilk sırada yer alırken, onu 267 ile New Jersey ve 259 ile Michigan eyaletleri izliyor.

AVRUPA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, koronavirüs salgınının hızla yayıldığı Avrupa'da da ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı. Hollanda'da ise Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı.

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Son Dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90’a yükseldi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi

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