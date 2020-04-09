Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi

Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı giderek artıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.

09.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:27

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 89 binden fazla insanının ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) merkez üssü olan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.

İSPANYA VE İRAN'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da da ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 683 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 15 bin 238'e yükseldi.

İran'da ise, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 1634 artarak 66 bin 220'ye yükseldi.

Son Dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi
Etiketler: Güncel

İlgili Haberler

İspanya’da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19’dan hayatını kaybettiİspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
İşte İmamoğlu’nu ’Seni paramparça edeceğim’ diye tehdit eden süpheli Haberler
İşte İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden süpheli
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: Gördes'in giriş ve çıkışlarında korona virüs uygulamaları devam ediyor - Haber 18:56: Ardahan TSO Başkanı Demirci, Kulp'taki terör saldırısını kınadı - Haber 18:56: İzmir Valisi Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 18:54: Kızılay, Afyonkarahisar'da karantinadaki 511 kişinin tüm ihtiyacını karşılıyor - Haber 18:53: BURSA Koronavirüsü yenen hastalar, alkışlar eşliğinde taburcu ediliyor - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler