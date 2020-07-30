ABD'nin Tempe Town gölü üzerinde raydan çıkan yük treni alevlere teslim oldu.

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Tempe Town gölü üzerinde raydan çıkan yük treni alev aldı. Olay,dün yerel saatle 08.00'de meydana geldi.Yetkililer, kaza yerine sevk edilen 90 kadar itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini duyurdu. Ayrıca demiryolu köprüsünün bir kısmının da çöktüğü aktarıldı.

VAGONLARDAKİ KERESTELER TUTUŞTU

Metrelerce yüksekliğe kadar ulaşan dumanlar nedeniyle Arizona eyalet polisi 'Lütfen bölgeden uzak durun' çağrısında bulunurken, Belediye Başkanı Corey Woods kazada ölü ve yaralının olmadığını belirtti. Meydana gelen kazada, bazı vagonlarda kereste taşındığı için alevlerin hızla yayıldığını belirtilen yetkililer, yük treninin nasıl raydan çıktığının ise yapılan inceleme sonrası belli olacağını duyurdu.