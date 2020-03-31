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ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs vaka sayısında Çin'i geride bırakan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.

31.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:22

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de, ölümcül salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.

VAKA SAYISI 164 BİNİ AŞTI

Kovid-19 salgınında vaka sayısıyla ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 555 artışla 164 bin 610'a, ölü sayısı 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.

Dünya genelindeABD'yi 101 bin 739 vakayla İtalya, 94 bin 417 vakayla İspanya takip ediyor.

SALGINDA NEW YORK BAŞI ÇEKİYOR

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 59 bin 746 olan vaka sayısı bugün 67 bin 384'e çıkarken, bu eyaleti 16 bin 636 vakayla New Jersey, 7 bin 394 vakayla California takip ediyor.

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ABD’de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170’e yükseldi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

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ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi

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