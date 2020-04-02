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Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.

02.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:19

Salgının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da 1047 artarak 5 bin 137'ye çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 110 bin 574 vakayla İtalya ve 110 bin 238 vakayla İspanya takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkisini gösterdiği bölgeler olarak New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 76 bin 49 olan vaka sayısı 7 bin 997 artışla bugün 84 bin 46'ya çıkarken, New York'u 22 bin 225 vakayla New Jersey, 9 bin 907 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 220 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 355 ile New Jersey ve 335 ile Michigan eyaletleri izliyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Son Dakika: ABD’de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sağlık, Dünya

Haberin Videosu :

ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti

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