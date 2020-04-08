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Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi

Son dakika: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hızla yayıldığı ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi.

08.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:20

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde şu ana dek 83 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 1 milyon 450 bini aştı. Ölümcül virüsün ortaya çıktığı Çin'de hayat yavaş yavaş normal seyrine dönerken, salgının yeni merkez üssü olan ABD'de ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE BİN 918 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 918 artarak 12 bin 911'e yükseldi.

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 146 bin 690 vakayla İspanya ve 135 bin 586 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 110 bin 70 vaka ile Fransa'nın toplam vakalarından daha fazla olduğu gözleniyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 131 bin 830 olan vaka sayısı 8 bin 556 artışla 140 bin 386'ya çıktı.

New York'u 44 bin 416 vakayla New Jersey, 18 bin 970 vakayla da Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından New York 5 bin 489 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1232 ölümle New Jersey ve 845 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Son Dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911’e yükseldi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

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