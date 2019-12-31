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Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kuşatılması ve ateşe verilmesi sonrası ABD yönetiminden son dakika hamlesi geldi. ABD'nin Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği binasının Haşdi Şabi taraftarları tarafından baskına uğraması sonrası ABD'li yetkililer Bağdat Büyükelçiliği'ne 100 deniz piyadesi göndereceklerini açıkladı.

31.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:30

'ın başkenti 'ta bugün göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğe girmeye çalışan protestocular, binanın duvarını ateşe verdi.

Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor. ABD Büyükelçiği'nin duvarını yakan göstericiler, binanın içerisine girdi.

"100 DENİZ PİYADESİ GÖNDERİLECEK"

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, "Protesto gösterileri sonrası Bağdat Büyükelçiliğine 100 deniz piyadesi göndereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti. Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

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Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya


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