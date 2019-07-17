ABD'den Erbil saldırısına kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

"SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.