Son dakika! ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük

ABD Hürmüz Boğazında İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını daha düşürdüğünü iddia etti. İddialara göre böylece ABD tarafından düşürülen İHA sayısı ikiye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nda, ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. Trump, İran'a ait aracı, birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise New York'ta, Trump'ın söz konusu açıklamasını soran gazetecilere, olayın incelendiğini belirterek, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyed Abbas Araghchi de Trump'ın İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklamalarına "ABD'nin kendi droneunu düşürmüş olabileceğinden korkuyorum" yanıtını vermişti

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Araghchi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde herhangi bir drone kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi drone'larını yanlışlıkla vurmuş olmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü de, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarını reddetmiş, İran'a ait tüm droneların güvenli bir şekilde üslere döndüğünü belirtmişti. İran haber ajansı Tasnim News'te yer alan haberde, İran Silahlı Kuvvetler sözcüsünün "Trump'ın iddialarının aksine, Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait tüm dronelar güvenli bir şekilde üslere döndü" açıklamasını yaptığı belirtilmişti.