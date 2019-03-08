08 Mart 2019, 20:33
»»

Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur

Son dakika! Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, Türkiye'yi S-400 konusunda tehdit ederek "F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu. Summers, yaptığı açıklamada, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" ifadelerine yer verdi.

ABD'Lİ NATO KOMUTANI: F-35 VERİLMEMELİ

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söylemişti.

ART ARDA TEHDİT

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'yi anlaşmayı iptal etmemesi durumunda 'ağır sonuçların' beklediği uyarısında bulunmuştu.

NATOnun ABDli Komutanından Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin

Pentagondan Türkiyeye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak

Rusya Federasyonu, Pentagon Sözcüsü, Türkiye, Dünya, Güncel