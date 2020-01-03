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Son dakika: İran'ın tehditleri sonrası ABD'den açıklama: Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız

Son dakika: İran'ın General Süleymani'nin ölümünün ardından ABD'ye yönelik tehditleri sonrası ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlı olduklarını söyledi.

03.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:33

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikasttin ardından açıklama yaptı. Pompeo, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" dedi. Süleymani'nin ölümünün ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden İran, ABD'ye yönelik tehditlerinde çok sert ifadeler kullanmış, "Ya askerlerinizi çekin ya da tabut sipariş edin" demişti.

Pompeo ülkesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik gerçekleştirdiği suikastın ardından, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" ifadelerini kullandı.

"İRAN'LA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Süleymani ve Haşdi Şabi yöneticilerine yönelik saldırının meşru olduğunu söyleyen Pompeo, İran'la savaş istemediklerini ancak ABD vatandaşlarının can güvenliği için gerekli adımları atmaktan da geri durmayacaklarını vurguladı.

Bölgedeki ABD varlıklarını güçlendirdiklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, Tahran'dan siber saldırı ihtimalini de dikkate aldıklarını belirtti.

PENTAGON ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İRAN TEHDİT ETTİ

İran'dan yapılan açıklamada "Süleymani'nin intikamı en ağır şekilde alınacak" denilirken İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.

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