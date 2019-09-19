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ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi

ABD, BM Genel Kurulu toplantısı için başvuru yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi.

19.09.2019 20:54

ABD, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize verdi. İkili, Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki toplantısına katılabilecek.

ABD, New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısına gitmek için başvuru yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize verdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Cuma günü New York'a gideceği açıklandı.

DAHA ÖNCE SINIRLI VİZE VERİLMİŞTİ

BM'de bir toplantıya katılmak için temmuz ayında ABD'ye giden Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmiş, İran Dışişleri Bakanı'nın BM binası ve İran'ın BM daimi temsilciliği ofisinin dışına çıkmasına izin verilmemişti.

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ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi

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