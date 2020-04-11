Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu

Son dakika: ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile 19 bin 468 kişinin öldüğü İtalya'yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. ABD'deki vaka sayısı ise 500 bini aştı.

11.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:02

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya 'yı geride bıraktı. ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

VAKA SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD'yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor. ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK OLDU

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya’yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:12: Koronavirüs salgınında can kaybı 1101'e yükseldi - Haber 20:12: İlçe genelinde 21 bin 200 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi - Haber 20:08: İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti - Haber 20:04: Kayseri'de annesine gitmek için sokağa çıkan kişiye 793 lira ceza - Haber 20:02: Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi - Haber 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber