ABD Merkez Bankası FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

FED, Temmuz toplantısında oy birliğiyle 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti. Böylece Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), on yıldan bu yana ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermiş oldu.

"YATIRIMCILARI TEMKİNLİ DAVRANMAYA İTİYOR"

Karar metninde faiz indirimi için küresel riskler ve düşük enflasyon gösterilirken karar sonrası konuşma yapan FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

Faiz indirimi enflasyon hedefinin ilerlemesini desteklemek için yapıldı. ABD ekonomisi yılın ilk yarısında sağlıklı hızla büyüdü, ancak imalat tarafında daralma yaşandı. Bu sadece ABD ekonomisinde değil Çin ve Euro Bölgesi'nde de yaşanıyor. Süre gelen belirsizlikler yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor. Ücretlerdeki değişim enflasyondaki baskıyı azaltacak durumda değil, komite küresel büyüme riskleri ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle ekonomiyi destekleyecek adımlar attı. Faiz ve para politikasında enflasyon başta olmak üzere göstergeler takip edilecek.

"BELİRSİZLİKLER TAKİP EDİLEREK ADIMLAR ATILACAK"

Ekonominin performansı hedefimize yakın ancak yılın başından itibaren küresel ekonomi ve imalat tarafındaki azalma enflasyonu zorladı ve tehditlere karşı görünümü kontrol altında tutmak istiyoruz. Politikamız ekonomiyi destekliyor, beklentilerimiz de iyi yönde, ancak güven olarak ekonomideki azalma (küresel olarak) neticesinde faiz indirimine gittik. Aşağı yönlü riskleri engellemek için bu kararı aldık ve kalan dönemde ticaret savaşları ve ABD ekonomisindeki gidişatı takip edeceğiz. ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Ticaret riskleri daha önce çok deneyimlenen bir durum değil, bu nedenle sürecin nasıl ilerleyeceğini izleyeceğiz. Herhangi bir şekilde ticaret politika belirsizliklerini kısa ve orta vadeli izleyeceğiz. Zayıf küresel büyüme FED dahil birçok merkez bankasını para politikasında gevşemeye itti, ancak ABD ekonomisindeki göstergeler daha fazla indirim için şimdilik dirençli, yine de ticaret başta olmak üzere belirsizlikler takip edilerek adımlar atılacak.

"RİSKLERE BAĞLI ADIMLAR ATILACAK"

Powell, faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine dair soruya, "0,25 bp faiz indirimine bakmak doğru olmaz komite yıl içindeki değişimleri izleyecek. Hedeflere ve risklere bağlı adımlar atılacak." şeklinde cevap verdi. Powell'ın açıklamalarında küresel büyüme ve imalat tarafındaki zayıflamaya vurgu yapması, ancak ABD ekonomisinin hedeflenen performansı koruduğunu, politikanın devamı için gelişmeleri izleyeceklerini belirtmesi, beklenenden daha az güvercin bir açıklama oldu

İNDİRİM SİNYALİ GELMİŞTİ

Uzmanların medyan beklentisi 25 bp faiz indirimine gidileceği yönündeydi. Federal fonlama oranı vadeli kontratlarındaki son fiyatlama da yüzde 83 ihtimalle 25 bp indirimi işaret ediyordu. FED, yetkilileri son kez faiz artırılan Aralık toplantısında 2019 için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali gelmişti. Politika yapıcıların resmi tahminlerinin yer aldığı Haziran'da yayınlanan son noktasal grafiğe göre yetkililerin faiz beklentilerinin medyanı 2019 için yüzde 2.4 seviyesinde bulunuyordu. Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı da (IOER) yüzde 2.35'ten yüzde 2.10 seviyesine indi.