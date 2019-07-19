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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge, Suriye'deki son durum ve S-400 alımı sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konuları ele alınacak.

19.07.2019 16:33

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge, Suriye'deki son durum ve S-400 alımı sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konuları ele alınacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ardından ABD'den Türkiye'yi F-35 programından çıkarma hamlesi gelmişti.

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir" değerlendirmesi yapılmıştı.

TRUMP, OBAMA'YI SUÇLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye konusunda Barack Obama yönetiminin hata yaptığını vurgulayarak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık" demişti.

TRUMP'IN KONUŞMASI SONRASI HEYET GELİYOR

Bu açıklamadan bir gün sonra da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin pazartesi günü Ankara'ya geleceği açıklandı. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge, Suriye'deki son durum ve S-400 alımı sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusu ele alınacak.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor
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