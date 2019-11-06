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Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor.

06.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:33

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in cuma günü Ankara'ya geleceği bildirildi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi.

"TELEFON GÖRÜŞMESİNE GÖRE KARAR VERECEĞİZ"

13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleşecek ziyaretin henüz kesinlik kazanmadığını söylemişti.

Erdoğan, "Geçen söyledik. Gitmeden önce kendileriyle (Donald Trump) bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim" demişti.

Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz

Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ankara, Güncel


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