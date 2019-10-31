Son Dakika: Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Soruşturmayı hızlandıran ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı. Azil süreci kapsamındaki ilk oylamasını yapan meclisin onayladığı tasarı, 196'ya karşı 232 oyla kabul edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ 2020'YE KADAR SÜRECEK

Sürece ilişkin bu ilk resmi oylamanın ardından, şimdi aylar sürebilecek, 2020'nin ilk haftalarına kadar uzanabilecek bir soruşturma süreci resmen başlamış oldu.

TRUMP "CADI AVI" DEDİ

Sosyal medya hesabından tasarının onaylanmasıyla ilgili açıklama yapan Trump, "ABD tarihindeki en büyük cadı avı" dedi. Öte yandan, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni yazan ve ABD'nin 3'üncü Başkanı Thomas Jefferson'ın, "Dudaklarımdan düşen ya da kalemimden akan her kelimeyi yakalayıp saptıran düşmanlar ve casuslarla çevrili" sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bazı şeyler asla değişmez baba!" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK TEPKİ

Beyaz Saray karar sonrası Demokratların meclis kurallarını hiçe sayan adımlarını meşrulaştırmaktan öte bir şey yapmadığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda olanların bir azil değil, bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" demişti.

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclis'e sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Pompeo'yu da ifadeye çağırmıştı.

Pompeo, Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeye çağrılan 5 bakanlık görevlisinin ifadeye gitmeyeceğini duyurmuştu.