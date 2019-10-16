Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sonuçlanan Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, 354'e 60 şeklinde ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Türkiye'nin operasyonun durması yönünde çağrı yapan tasarı, 'Suriyeli Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini' ön görüyor.

ABD TÜRKİYE'Yİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Türkiye'den iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu. Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmişti. Trump'ın bu kararı ABD'de eleştirilmişti.