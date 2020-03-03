Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

İdlib'de 34 askerimizin Esed Rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından Türkiye 'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temcilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz perşembe günü Suriye İdlib'de Esed Rejimi'nin 34 askerimizi şehit etmesinin ardından ABD'den Türkiye'ye başsağlığı ve destek mesajları geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

İDLİB'DE İNCELEME YAPTILAR

Craft ve Jefffrey, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'ın da katılımıyla bugün Hatay'a giderek İdlib'den kaçan Suriyelililerin kaldığı kampları gezdi. Türk yardım kuruluşlarının yaptıkları yardımlar hakkında bilgi aldı.

ABD'DEN MÜHİMMAT DESTEĞİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise "Türkiye'nin hava savunma desteği talebini inceliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ESED REJİMİ ARTIK VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise yaptığı açıklamada "Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz artık yeter. Esed rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esed rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat günü İdlib'de Esed Rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından ABD Türkiye'ye destek vermişti. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" ifadelerini kullanmıştı.