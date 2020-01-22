Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek elendi. Erzurum'da oynanan ilk karşılaşmada da rakibine 3-2 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşta 2-1 öne geçse de rakibinin peş peşe gelen gollerine engel olamadı ve kupaya veda etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncü golünün ardından "Avcı istifa" şeklinde tezahürat yapmaya başlayan Beşiktaş taraftarları tepkisini maçın ardından da sürdürdü.

"KENDİMİZİ TEST ETMEMİZ GEREKEN BİR DURUM VAR"

Maçın ardından A Spor'a konuşan Abdullah Avcı, "Hepimiz adına üzücü bir durum. Taraftar nasıl üzgünse biz de aynı şekilde üzgünüz. Düşünmek lazım. İçeride 2-1 öne geçiyorsun, 4 dakika sonra gol yiyorsun. Rakibi tebrik ederim. Bizim kendimizi, oyuncu grubu da dahil, tekrar test etmemiz gereken bir durum var. Taraftarın bu tepkiyi göstermesi gayet normal. Biz aklıselim insanlarız. Bir değerlendirme yapılır." dedi.