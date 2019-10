Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamaları:

İstifa etmeyi düşünmedim, mücadele devam edeceğim. Taraftar her zaman haklıdır. Forma alıyor, kombine alıyor, buraya geliyor. Taraftar her zaman haklıdır, ağızlarından kötü bir kelime de çıkmadı. Dünyanın her yerinde bu aynı. Burada desibel rekoru kırmış taraftar var. Takımı döndürebilecek güce sahipler, bizim için önemli ayaklardan biri taraftar.

"YİNE OLSA YİNE ADEM'E ATTIRIRIM"

İkinci yarı oyun başlangıcında rakip daha iyiydi, sonra coşkulu şekilde oyuna girmeye ve etkili olmaya çalıştık.Beraberlik golünü bulduk, arkasından penaltı ve kaçırdık. Yarın yine aynısı olsa, yine Adem Ljajic'e attırırım. Sonrasında zihinsel yorgunluk ve geçiş takımına, geniş alanlar verdik ve kalemizde ikinci golü gördük. Ayağımızdan kaptırdığımız top ve uzaktan orta sonrası goller yedik. Beşiktaş forması değerlidir ama mevcut kadro ile bunu yapabildik.

"ÜZGÜNÜZ, İKİ GÜN SONRA MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Oğuzhan'ın 60 dakika oynaması lazımdı. Necip'i bu kadar kullanabildik. Sol beki sağ bek yaptık. Necip'i belki yine hafta sonu sağ bek oynatacağız. Üzgünüz, iki gün sonra maça çıkacağız. Zaman zaman geldi zaman zaman gitti ama oyun cebimize kadar geldi, penaltıyı değerlendiremeyip kaybettik.

"EN AZ DİNLENEN TAKIM BİZİZ"

Avrupa Ligi'ni oynayan ve en az dinlenen biziz. Diğer takımları pazartesi oynayacak, rakibimiz ise Salı günü oynadı. Bir an evvel fiziksel olarak toparlanmalıyız. Taraftarımızın desteğini arkamıza alacağımıza maça sıfırdan hazırlanmamız gerekiyor.

TRANSFER AÇIKLAMASI

8. haftada 22 tane farklı 11 ile başlamak, hiçbir hocanın başına gelmemiştir. Sakatlıklar, beklenmedik şeyler, performanslar... Ben hiçbir zaman ideal 11'im ile başlayamadım. Burak Yılmaz, Victor Ruiz, Atiba gibi ideal isimlerle başlayamadım. Ben her zaman kurumumu, oyuncumu korumuşumdur. 17. haftaya kadar bu oyuncularla devam edeceğiz. Sonrasında yönetimle oturup konuşacağız transfer konusunda."