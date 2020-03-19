Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son dakika: Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öksürük ve ateş nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde tedbiren koronavirüs testi için karantina altına alındı. Ancak korkulan olmadı, Albayrak'ın yapılan testi negatif çıktı.
19.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:07
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda Galatasaray 'da bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındı.
SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Abdurrahim Albayrak'ın ateş ve öksürük problemi 6 aydır devam ediyordu. Çapa'da tedbiren koronavirüs testi de yaptırdı. Sonuç negatif çıktı.
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Haberin Videosu :Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Çapa Tıp Fakültesi, Galatasaray, Spor
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