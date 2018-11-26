Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile Boşanacağını Doğruladı

İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen, evlilikleriyle gündemde kalmaya devam eden Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkındaki boşanma iddiaları doğru çıktı. Acun Ilıcalı, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada boşanma haberlerini doğruladı.

"BOŞANIYORUZ, HABERLER DOĞRU"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanacakları yönündeki haberleri, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına attığı "Boşanıyoruz, haberler doğru" mesajıyla doğruladı.

ŞEYMA VE ACUN BUGÜN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANIYOR

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenildi. İddiaya göre ikilinin dün itibariyle dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları öğrenildi. Acun ve Şeyma Ilıcalı karşılıklı anlaşmalı olarak boşanıyor.

ŞEYMA, BOŞANMA YORUMLARINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

"ŞEYMA, ÇAĞATAY'IN EVİNE GİTTİ"

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Sinem Umaş, Şeyma Subaşı'nın, oyuncu Çağatay'a Ulusoy'la birlikte olduğunu iddia etti. Umaş, "Şeyma subaşı aylar önce Çağatay Ulusoy'la bir mekanda eğlenip sonra evine gitmişler ve kameralara yakalanmışlardı. Acun bu haberi asla yayınlatmadı, ben de şaşırmıştım oha neden boşamıyor diye." dedi.

"ACUN, EV ALDI"

Umaş, Acun'un ise oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Londra'da ev aldığını da iddia etti.