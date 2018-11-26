26 Kasım 2018, 14:11
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 8 Dakikada Boşandı

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren duruşma ile boşandı.

9 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren duruşma ile boşandı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın mutlu halleri dikkat çekti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 9 yıllık birliktelikleri jet hızında bitti. Ünlü çift, 8 dakika süren davada tek celsede boşandı.

GÜLEREK GAZETECİLERİ SELAMLADILAR

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

EVLİLİKLERİ 1 YIL SÜRDÜ

Silivri Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanan çift geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. İkilinin adliyeye girmesiyle boşanma haberlerinin resmileşmesi bir oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı adeta jet hızında boşandı.

Marsilya,Fransa,Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:11



YORUMLAR (64)
BAYA: KAÇ TANE ACUN HABERİ KOYMUŞSUNUZ. BİZE NE ACUNDAN FALAN YAA. O GİBİ İNSANLARI KOYUP MİLLETE REZALET ÖRNEĞİMİ VERİYORSUNUZ. KALDIRIN ŞU ADAMI ŞURDAN. HABE ROKUYASIM KALMIYOR ONU GÖRÜNCE. AYIP DENEN BİRŞEY VAR.
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KEMAL ÇİÇEK: ACUNA YAPILIRMI YAZIKLAR OLSUN, ACUNUN YANLIŞI ABİ NE OLDUĞU BELLİ
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ESRA: Neresi mutlu bunların be, kan ağlıyorlar resmen. İyi ki de böyle pırıltılı gibi görünen ama aslında içini pislik götüren bir hayatım yok. Allah iyi ki de böyle sınamadı, binlerce şükür.
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LATORLEVİÇİ: acun abi yanlış anlamada artıkın inistaramada şeymaya hallenirik kusura bahma
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SEZGİN YILDIZ: Acun''u herzaman taktir etmişimdir, şimdi yalanlıyprlar ama bence gerçek şu; ihaneti gören acun hemen yolu gösterdi Şeymasına. . Doğru da yaptı, ihaneti hangi erkek affeder. . .
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