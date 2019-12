Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu

Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen "at vebası" olarak bilinen ruam hastalığıyla ilgili 105 atın itlaf edildiğini açıklamıştı. Adalar'da yaşanan üzücü olay sonrası atlı faytonların kullanımı durduruldu. Kaymakamlıktan yapılan yeni açıklamada, at sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

ADALAR'DA FAYTON KALKIYOR

Son günlerde ruam hastalığıyla gündeme gelen Adalar'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı. Adalar'da sadece 35 turistik fayton kalacak.

HAYVANLARDA RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Genel olarak tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığı, ölümcül ve tehlikeli bir hastalıktır. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen hayvandan insana geçebilen bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

RUAM HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Hayvanlarda yer alan rahatsızlıkların insanlara bulaşmasında genel olarak, insanların hayvanların etlerini tüketmesi en önemli sebep olmaktadır. Bazı kültürlerde at eti tüketiliyor olsa da ülkemizde genel olarak tüketilmeyen bir hayvandır. Bu aşamada, kaçak olarak getirilen at etlerini farkında olmadan yiyen kişilerde ruam hastalığı meydana gelebilir. Bunun yanı sıra hayvanların tımar takımlarının ya da benzeri eşyalarının temizlenmeden insanlar ile direkt temas etmesi durumunda bulaşabilmektedir. Araştırmalar, bulaşık sularının içilmesi ile de bu rahatsızlığın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sebeple at sahiplerinin çok dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekir.

Hastalık, hayvanlar arasında direkt ve indirekt yollarla bulaşır. Direkt bulaşma; hasta hayvanların solunum havası, bulaşık suların içilmesi, kirli yataklık, tımar ve koşum takımlarının kullanılmasıyla meydana gelir. İnsanlar hastalığı enfekte hayvanlar ile temas sonucunda alırlar. Etken vücuda girdikten sonra, lokalizasyon yerine göre Burun, Akciğer veya Deri Ruamı ortaya çıkar.