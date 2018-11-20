Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'nin Selahattin Demirtaş Kararını Değerlendirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.Kararı değerlendiren Adalet Bakanı AbdulhamitGül, "Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır." dedi.Herkesin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi gerektiğini söyleyen "Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." diye konuştu.



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20 Kasım 2018 Salı 20:12



20 Kasım 2018 Salı 20:12