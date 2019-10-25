Son dakika: Adalet Bakanı açıkladı: Terörist elebaşı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldı

Amerika'nın terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani ile yakın temasta olmasına tepkiler sürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörist elebaşı bize teslim edilmeli" açıklamasından sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de açıklama yaptı. Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Kırmızı bülten çıkarıldı. ABD dahil 196 ülkede geçerli. ABD'ye girdiğinde Türkiye'ye iadesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE İADESİ GEREKLİ"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Akçakale'de şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini herkes gördü. 49 YPG'li Türk yargısının önüne çıkarılmıştır. DEAŞ'la ilgili de yargı süreci devam etmektedir. Türkiye'nin terör örgütü ile mücadelesini sorgulamasın. Mazlum Kobane hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 196 ülkede geçerli. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD'ye iletişime geçilmiştir. ABD'ye girdiğinde Türkiye'ye iadesi gerekmektedir." dedi.

ERDOĞAN: BU ADAMI BİZE TESLİM ETMELERİ LAZIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle ilişki içinde olan Amerika'ya Erdoğan tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmedi, bu adamı bize teslim etmeleri lazım." dedi.

AMERİKA, TERÖRİSTBAŞIYLA YAKIN TEMASTA

Donald Trump, dün Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim." demişti. Bugün de benzer bir paylaşımda bulunan Trump, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Skandal bir paylaşımda bulunan Trump, mesajında şu ifadelerİ kullandı: Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol Bölgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!

Donald Trump, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza attı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Trump'ın kullandığı ifadeler, 'YPG'li terörist Mazlum Beyaz Saray'a davet edildi' şeklinde algılandı.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.