Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Sonucu bekleyeceğiz

Geçtiğimiz günlerde Konya 'da Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D'yi dövdüğünü görerek olaya müdahale eden Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda Özgür Duran'ı öldürdü. Olaydan sonra Kadir Şeker için "Beni kurtardı" diyen Ayşe D, daha sonra verdiği röportajda Şeker için "Yanımıza bıçakla geldi" diyerek ilk açıklamalarından farklı sözler söyledi. Bu gelişmeler akabinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Üzerimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir" dedi.

Bakan Gül şunları söyledi:

Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bir haksız tahrik midir... Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

"TUTUKLULUK BİR TEDBİRDİR"

Hakim savcı da sizin bizim gibi bir insan. Onların da bir vicdanı, kalbi var. Veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değildir. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Konya'da erkek arkadaşından şiddet gören Ayşe D'ye yardım etmek isteyen Kadir Şeker, yaşanan boğuşma sonrası kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne sebep oldu. Kadir, verdiği ifadesinde kavga eden çifti görünce olaya müdahale etmek istediğini, müdahale edince Özgür Duran'ın kendisine küfürler ettiğini ve saldırdığını akabinde cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi. Kadir, verdiği ifadesinde yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü ve bu olay sonucunda bıçağın kalbine saplandığını söyledi.

ŞİDDET MAĞDURU KADINDAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER

Şiddet mağduru kadın Ayşe D, verdiği ilk ifadesinde Kadir Şeker'in kendisine yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi. Ardından ifadesini değiştirerek, "Kavga etmiyorduk. Kadir'in bıçaklamasına gerek yoktu. Özgür'ün 19 suçtan sabıkası olması onu kötü birisi yapmaz. Ben onun için 3 çocuğumu bıraktım. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" gibi ifadeler kullandı.