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Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren cani en ağır cezayı alacaktır

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'la ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, tutuklanan saldırganın en ağır cezayı alacağını söyledi.

23.08.2019 15:36
Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren cani en ağır cezayı alacaktır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gül, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

Gül paylaşımında şunları söyledi:

"Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır."

İşte Gül'ün yaptığı Twitter paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

EMİNE BULUT: "ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.

KÜÇÜK KIZIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

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Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren cani en ağır cezayı alacaktır

Abdülhamit Gül, Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (59)
İNSAN: Hangi ceza bu suçun karşılığı olabilir? İş işten geçtikten sonra iki açıklama yapılır iki dakika sonra da unutulur gider değil mi? Allah razı olmasın!
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ŞEVKİ: nee cezası alacak? sonunda katil yine hayatta kalacak
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CHAPKİN: Sayın bakan yine çıkmıştı hamile kadının arabasını tekmeyelen baklavacılar en ağır cezayı alacak diyordu adamlar müebbet ile yargılanırken dışarı çıkıp baklava dağıttılar :)
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MERVE YASUL: En agir ceza oyle mi adalet mis oylemi idam icin neyi bekliyosunuz milyonlarca insan sizlerden idam gelmesini istiyoruz oy zamani milletin dedigi olur diyorsunuz simdide milletin sizden defalarca istedigi idami getirin o zaman verdigimiz oyun hakkini verin
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NEZAKET: BİZ BAKIYORUZ SADECE ADALET VAR MI DİYE. YOKSA SADECE BURDA BİR BAK-AN GÖRÜYORUMEN AĞIR CEZAİDAM. . . . . . . . . . . . . . . .
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KEKİK ÇAYI: Bu ülkede adalet yok adaletin olduğu bir ülkede insan öldürülmez
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MİSAFİR GERGADAN: kekik kardeş dünyanın her yerinde insan canına kıyma var örnek abd adaletsiz bir ülkemi ama ordada ölüm var orda idam olduğu halde ceza demekki mesele genlerle ilgili bizde evlilik hak ise ayrılık haram oluyor atalarımızdan büyüklerimizden böyle gördük ayrılık namussuzluk bizim halkımız için onun için yeni nesil evliliğin güzel olduğu gibi ayrılığında güzel olduğunu öğrenecek evlilik normal ise ayrılığında normal olduğu öğretilecek ayrılmanın namussuzluk olmadığı öğretilecek........
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KEKİKLİ ÇAY: insan her yerde ölüyor adaletli bir yer yok
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SUS: hapishanede yaşatmazlarsanki bunu???
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CODELOVER: adaleti, mahkumlardan bekleyen bir ülke olduk artık. garip. .
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