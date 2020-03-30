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Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet sisteminde alınan koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelendi" ifadelerini kullandı.

30.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:19

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet sisteminde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Gül, cezaevlerinde çalışan personellerin belirlenen süreler doğrultusunda evlerine gönderilmeyeceğini ve 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ile acil olmayan tüm işlerin ertelendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kurumlarda görev alan tüm personel, evlerine gönderilmeyerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.

Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır.

Böylece sadece görüntülü görüşme değil, mektup, kantin, doktor gibi pek çok işlem daha çabuk görülecektir.

"TÜM DURUŞMALAR ERTELENECEK"

Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek. 30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir.

Avukat arkadaşlarımıza 6 Nisan itibariyle CMK alacaklarına yönelik tüm ödemeler başsavcılıklara ulaştırılacaktır.

"ADALETİN İZOLASYONU OLMAZ"

Bir mağduriyeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır. Adaletin izolasyonu olmaz. Sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız. Bu sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır, olmaya da devam etmektedir."

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Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Etiketler: Abdülhamit Gül, Güncel

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Yeni tip koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
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