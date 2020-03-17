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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüse karşı karantina kararına uymamanın Türk Ceza Kanunu'na göre suç olduğunu ifade etti. Söz konusu kanunda karara uymayanların hapis cezasına çarptırılması hükmü yer alıyor.

17.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:21

Türkiye 'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla şüpheli kişiler karantinaya alınırken, bazı vatandaşların karantinadan kaçma çabasıyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantinadan kaçmanın suç olduğunu söyledi. 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'nci madde, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN LÜTFEN DİKKAT"

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

TÜRKİYE'YE GELENLERE FORM İMZALATILIYOR

Yetkililerin çalışmaları doğrultusunda yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlara, karantinayı kabul ettiğine dair form imzalatılıyor. Formu imzalamayanlar yurda giriş yapamıyor.

Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu'nda kişilerin yapması gerekenler ve uymayanlara ceza yaptırımı TCK'nın 195. maddesi gereğince şöyle sıralanıyor:

1. 14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.

2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi maske takmanız gerekmektedir.

3. Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir.

4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.

5. Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Türkiye, Güncel

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