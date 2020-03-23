Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi

Mahkemelerde alınan koronavirüs önlemleri ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çok önemli açıklamalarda bulundu. Cezaevlerinde koronavirüs vakasının olmadığını belirten Gül, adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı'nın açıklamasından satır başları:

"Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. En ufak belirti gösterenler hastaneye gönderilmekte, cezaevine sokulmamaktadır. Cezaevlerinde ateş ölçer, maske, eldiven tedarik edilmiş durumdadır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefon haklarını birden 2'ye çıkardık.

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ ERTELENDİ

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu süreçte yeni icra iflas talepleri alınmayacaktır. Adliyelerdeki yoğunluğun azalması için. Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirler alınmıştır. Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi görüşleri aldık. Mağduriyet yaşanmaması için hem avukat hem vatandaşlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için önerileri aldık. İcra işlemlerinin durdurulması nedeniyle ayrıca açıklayıcı duyurular yapılacaktır.

ADLİYELERDE NÖBET SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.

Türkiye Noterler Birliği çerçevesindeki çalışmalarda da noterlerde insan sirkülasyonu var. Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek. Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek. Acil olmayan işlemler için noterliklere lütfen gitmeyelim. Hayati derecede işlem yoksa noterlikleri yoğunlaştırmayalım.

SOSYAL MESAFE ÇAĞRISI

Sosyal mesafeyi sağlayacağız. Sosyal medyadaki algılara da karşı da sosyal mesafeyi koruyalım. Koronavirüsle mücadele eder gibi bunlarla da mücadele edelim. Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur."

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