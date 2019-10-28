Son dakika: Adalet Bakanlığı, terörist Mazlum Kobani'nin iade talepnamesini Dışişleri Bakanlığı'na iletti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu. Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı. İade talepnamesi dosyası Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

ERDOĞAN: BİZE TESLİM ETMELİLER

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle yakınlaşan ABD'ye şu cümlelerle yüklenmişti: Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmedi, bu adamı bize teslim etmeleri lazım.

TRUMP'TAN TERÖRİST ELEBAŞINA ÖVGÜLER

Donald Trump, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim." demişti. Bugün de benzer bir paylaşımda bulunan Trump, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN MANEVİ OĞLU

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

TÜRKİYE'DEKİ BİRÇOK KANLI EYLEMİN TALİMATINI VERDİ

ABD'nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Türkiye'de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdi. Erdoğan'ın "Amerika'dan isteyeceğiz" dediği terörist elebaşı ayrıca kırmızı bültenle aranıyor.

Suriye'de hükümet karşıtı olayların başlamasının ardından 2011'de Suriye'ye geçen Kobani, Suriyeli olması sayesinde Suriyeli Kürtlerin sempatisini kazanarak, örgüte katılımların artmasını sağladı. Suriye'de bulunduğu süre zarfında Türkiye'ye yönelik birçok eylem talimatı verdi. Kobani, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararına istinaden kırmızı bültenle aranıyor. Terörist Kobani'nin HPG Özel Kuvvetler Komutanı ve Suriye'de YPG sorumlusu olarak görev aldığı dönemlerde Türkiye'ye yönelik verdiği kanlı terör eylem talimatları şöyle:

"İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet kontrol noktasına yönelik 31 Ekim 2010'da gerçekleşen eylem, İzmir Çeşme'de 10 Temmuz 2005'de gerçekleşen eylem, Aydın Kuşadası'nda 16 Temmuz 2005'de gerçekleşen eylem, Antalya Kale Kapısı'nda 29 Ağustos 2006'da gerçekleşen eylem, İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de gerçekleşen eylem, Mersin-Adana otoyolunda 20 Ağustos 2008'de gerçekleşen eylem, Ankara Güven Park'ta 20 Eylül 2011'de gerçekleşen eylem ve Gaziantep'de 20 Ağustos 2012'de gerçekleşen eylem."

SKANDAL MEKTUPTA DA TERÖRİSTBAŞININ İSMİ GEÇİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ile yapılan görüşme sonrası Türkiye, Suriye'deki terör koridoru yerine oluşturulmasını öngördüğü güvenli bölge tezini harekatın başlamasından itibaren geçen 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine kabul ettirmiş oldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.