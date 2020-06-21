Son Dakika | ADANA Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu -3

Son dakika haberleri... Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu (2)SAHİLDEKİ MERAKLILARDAN CANLI YAYINOrman Plajı'nda denize açıldıktan sonra gözden kaybolan 9 yaşındaki Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için su altı polislerinin çalışması devam ederken sahilde çoğu maske takmayan ve sosyal...

21.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:53
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu (2)
SAHİLDEKİ MERAKLILARDAN CANLI YAYIN
Orman Plajı'nda denize açıldıktan sonra gözden kaybolan 9 yaşındaki Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için su altı polislerinin çalışması devam ederken sahilde çoğu maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığın çalışmaları cep telefonlarıyla canlı yayınlaması ve özçekim yapması dikkat çekti. Karayiğit'in yakınlarının ise iyi bir haber alabilmek için sahilde umutla bekleyişi devam ediyor.
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Son Dakika | ADANA Babalar Günü’nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu -3

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Ali Ercan, Güncel, Haber

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