Son dakika! ADANA Başkan Soner Çetin, yol çalışmasını denetledi, vatandaşları dinledi

Son dakika güncel haberi: Başkan Soner Çetin, yol çalışmasını denetledi, vatandaşları dinlediÇUKUROVA Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı asfalt çalışmalarına Huzurevleri Mahallesi'nde devam etti.

14.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:26
Başkan Soner Çetin, yol çalışmasını denetledi, vatandaşları dinledi
ÇUKUROVA Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı asfalt çalışmalarına Huzurevleri Mahallesi'nde devam etti. Çalışmaları denetleyen Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledikten sonra öğle yemeğini bağdaş kurup işçilerle birlikte yedi.
Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı asfalt çalışması Huzurevleri Mahallesi'nde devam etti. Başkan Soner Çetin de asfaltlanan sokağa giderek çalışmaları denetledi. Başkan Soner Çetin kendisinin geldiğini gören mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Başkan Çetin, daha sonra bağdaş kurarak öğle yemeğini işlerle birlikte yedi.
ASFALTSIZ YOL KALMAYACAK
Asfaltlama makinesinin üzerine çıkarak çalışmalara yardımcı da olan Başkan Soner Çetin, 'Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdık. Amacımız Çukurova'da asfaltsız yol bırakmamak. Ancak biz asfaltı yapıyoruz bir süre sonra altyapı çalışmaları, internet ve doğalgaz çalışmaları dolayısıyla yaptığımız yollar bozuluyor. Bir sürü emek ve kaynak israf edilmiş oluyor. Buna çok üzülüyoruz' dedi.
Başkan Soner Çetin, bazı mahallelerden asfalt ile ilgili talepler geldiğini hatırlatarak, 'Çukurovalı hemşehrilerimiz hiç merak etmesinler. Belirli bir program dahilinde çalışıyoruz. İlçemizin tüm sokaklarında asfalt çalışması yapacağız' şeklinde konuştu. Son dakika! ADANA Başkan Soner Çetin, yol çalışmasını denetledi, vatandaşları dinledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Huzurevleri Mahallesi, Soner Çetin, Çukurova, Güncel, Haber

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