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Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika: Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim öğretime yarın ara verildi.

24.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:51

'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler , , Sarıçam ve 'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Adana, Yaşam, Güncel


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