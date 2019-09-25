Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi esnasında yol kenarına bırakılan bomba patlatıldı. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü. Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 1 polis memuru ile 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİ DEMİRTAŞ: YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayla ilgili bilgi veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu aktararak, "Yaralıların sağlık durumu iyi" dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI: ÖLÜM HABERİ GELMEDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yeri. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Ölüm haberi gelmedi. Umarım olmaz" ifadelerini kullandı.

ÇEVREDEKİ DİĞER ARAÇLAR DA ETKİLENDİ

Patlamanın gerçekleştiği noktada bulunan 4 sivil araçta da hasar meydana geldiği ve bazı sivil vatandaşların da yaralandığı ortaya çıktı.

BOMBAYI AĞACIN ALTINA KOYMUŞLAR

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçiş güzergahı üzerinde bulunan bir ağacın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirildiği öğrenildi.