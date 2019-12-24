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Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu

Son dakika haberine göre; Adana'nın Kürkçüler Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

24.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:39

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

2 KİŞİ KAYBOLMUŞTU

Araçta bulunan 5 kişiden 3'ü, polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülen şahıslar bulundu.

Otomobilden kurtarılan bir kişi, "Hapishaneden çıktım. Arabayla geliyordum. Araba selden durdu. Çalışmadı, sonra akıntıya kapıldı. Araçta 5 kişiydik" dedi.

YAĞIŞLAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan, 'da etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim öğretime yarın ara verildi. Tufanbeyli ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu

Kürkçüler, Polis, Adana, Güncel


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