Son Dakika | ADANA Koronavirüse yakalanma endişesi duyan hamilelere canlı yayınla eğitim

Son dakika haberleri: Koronavirüse yakalanma endişesi duyan hamilelere canlı yayınla eğitimÇUKUROVA Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

07.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:30
Koronavirüse yakalanma endişesi duyan hamilelere canlı yayınla eğitim
ÇUKUROVA Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, koronavirüse yakalanma endişesi duyan hamile ve doğum yapan annelerin hastane ve muayeneye gelememesi üzerine sosyal medyadan yayınlanacak 9 uzmanın katıldığı canlı yayın seminerleri düzenledi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında normalleşme dönemine geçiş yapılmasının ardından, hamilelerin koronavirüse yakalanma korkusu yaşadığını belirten Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, bu açığı kapatmak için sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak eğitim ve bilinçlenme programı hazırladı. 8-17 Haziran'da her gün alanında uzman profösör ve uzman hemşirelerin katılacağı etkinlikte hastane ve muayeneye gidemeyen hastalar ve anne adaylarının sorularının yapılan canlı yayında cevaplanacağını söyleyen Evrüke, "Koronavirüste normalleşmeye geçmiş olsak bile bu hastalık tam bitmiş değil. Vatandaşlar hala bir korku içindeler, hastanelere gidiş sıklığı azaldı. Son dönemde koronadan bir annenin ölmüş olması bu korkuyu devam ettiriyor. Gebelerimizi bize gelemediğin için biz açığı kapatmak için alanında uzman profösör hocalarımızda bir araya geldik. Gebeliğin başından sonuna kadar olan kardiyoloji, psikiyatri, emzirme koçluğu, gebelik koçluğu ve yeni doğan hekimlerimiz sosyal medya üzerinden yapacağımız canlı yayınlarda hastalarımıza bilgiler verip sorularını yanıtlayacağız" dedi.
9 ay önce doğum yaptıktan sonra salgına yakalanma endişesine kapılıp, tedavi sürecini tamamlayamayan Nermin Hocaoğlu, "Hamilelik sonrası kronik rahatsızlığımdan dolayı tedavi sürecimi tamamlayamadım. Zaten bu salgın psikolojik olarak beni ve birçok hamile arkadaşımı etkiledi. Karantina sürecinde evde olduğumuzdan dolayı canlı yayında yapılan bu seminerlerin bize faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
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Son Dakika | ADANA Koronavirüse yakalanma endişesi duyan hamilelere canlı yayınla eğitim

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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