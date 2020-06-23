Son Dakika: ADIYAMAN Plakası çamurla kapatılan otomobilden uyuşturucu çıktı

Son dakika güncel haberine göre Plakası çamurla kapatılan otomobilden uyuşturucu çıktıADIYAMAN'da polis ekipleri, plakası çamurla kapatılan otomobili şüphe üzerine durdurdu.

23.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:23
Plakası çamurla kapatılan otomobilden uyuşturucu çıktı
ADIYAMAN'da polis ekipleri, plakası çamurla kapatılan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde plakası çamurla kapanan otomobili fark eden devriye ekipleri, şüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobildeki D.A. ve Ö.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Son Dakika: ADIYAMAN Plakası çamurla kapatılan otomobilden uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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