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Son Dakika: Elazığ'da 15 dakika içinde 5 artçı sarsıntı meydana geldi

Son dakika: AFAD, Elazığ Sivrice'de saat 19:30'da, 5.1 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Richter ölçeğine göre 4.0'dan büyük 4 sarsıntı daha meydana geldi.

25.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

15 DAKİKA İÇİNDE 5 DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19.44'te 4.4 ve 4.3'lük depremler, 19.45'te 4.1 büyüklüğünde ve 19.46'da 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ölü sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

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Son Dakika: Elazığ'da 15 dakika içinde 5 artçı sarsıntı meydana geldi

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