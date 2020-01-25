Son Dakika: Elazığ'da 15 dakika içinde 5 artçı sarsıntı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

15 DAKİKA İÇİNDE 5 DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19.44'te 4.4 ve 4.3'lük depremler, 19.45'te 4.1 büyüklüğünde ve 19.46'da 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ölü sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.