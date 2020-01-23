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Son Dakika: Akhisar ve Ankara'daki depremler sonrası toplamda 232 artçı sarsıntı meydana geldi

Son dakika: Ankara'da ve Akhisar'da meydana gelen depremler sonrası, AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Akhisar'da en büyüğü 4,3 olan 212 artçı sarsıntı, Ankara'da en büyüğü 3,0 olan 10 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

23.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:52

Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası sabah saatlerinde Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. yakın çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, Ankara 12 dakika içerisinde, şiddetleri 3.0, 3.8 ve 4.5 olan 3 deprem yaşadı. Depremler sonrası AFAD, resmi sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

MANİSA'DA 212 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa, 'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA 10 ARTÇI DEPREM

Ankara'daki depreme ilişkin de açıklama yapan AFAD, "Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

ANKARA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre; Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, 06.54'te 4,5 büyüklüğündeki deprem ise yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Ayrıca AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Deprem sonrası açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.

AKHİSAR SALLANIYOR

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: 4 YARALIMIZ VAR

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle mahalle gezerek vatandaşları ziyaret ederken durumları hakkında yerinde bilgi aldı. Başkan Dutlulu, "Musalar ve Selçikli köylerini ziyaret ederek muhtarlarımızdan bilgi aldık. Ufak tefek çatlaklar ve yıkılan duvarlar var. Bunun dışında en büyük sıkıntımız insanlarımızda panik var. İnsanlarımız sokakta. Çadır temin edilecek. Valimizle görüştük. Hastanelerimizle görüştük korkulacak bir durum yok. 4 tane yaralımız var. Bir tanesi panik atak 3 tanesi de basit ayakta tedavi edildi. Akhisar'da şuanda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok. Belediyemizin salonu stadımız açık. Huzursuz olan vatandaşlarımız buralara gelebilirler. Panik olacak, korkacak bir durum yok. Herhangi bir üzücü bir olayın olmaması bizim için teselli" dedi.

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