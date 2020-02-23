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Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Merkez üssü Manisa Akhisar olan AFAD'ın verilerine göre 4.5 büyüklüğünde Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

23.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:00

Türkiye son günlerde depremlerle adeta beşik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinde İran'da meydana gelen ve Van Başkale'de ölümlere neden olan depremin ardından 'da da bir deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ AKHİSAR

Saat 15.40'ta meydana gelen depremin merkez üssü Akhisar. , AFAD'a göre 4.5 Kandilli'ye göre 4.8 büyüklüğünde. Deprem, yerin 8.6 km derinliğinde meydana geldi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

MANİSA SALLANIYOR

Kırkağaç ilçesinde saat 19 Şubat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 18 Şubat saat 19.09'da da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KONYA'DA DA DÜN GECE DEPREM OLDU

Geride bıraktığımız gece Konya Derebucak'ta saat 01.26'da meydana gelen 4,5 şiddetindeki deprem, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı.

Son dakika: İranSon dakika: İran'daki depremin ardından Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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