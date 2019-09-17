Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama: 24 ölü, 31 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybederken 31 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

GANİ'NİN MİTİNGDE OLDUĞUNA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

EŞREF GANİ KİMDİR?

Eşref Gani Ahmedzai, 12 Şubat 1949 tarihinde Afganistan'ın Logar kentinde doğdu. Afganistan'ın 2009 ve 2014 seçimlerinde devlet başkanlığı için aday oldu. 2002-2004 arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai hükümetinin Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Afganistan Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Yusuf Nuristani, 21 Eylül 2014'te düzenlediği basın toplantısında, Ahmadzai'nin devlet başkanlığı seçiminin 14 Haziran'da yapılan ikinci turunu kazandığını açıkladı bu doğrultuda Ahmadzai'nin rakibi Abdullah ise İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.