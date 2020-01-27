Son dakika: Afganistan'a ait bir yolcu uçağı, Taliban kontrolündeki bölgede düştü

Afganistan 'da devlete ait olan Ariana Afghan Havayolları'na ait bir uçağın Ghazni vilayetinde düştüğü belirtildi. Yolcu uçağının Taliban kontrolündeki bölgede düştüğü açıklanırken, uçakta 83 kişinin olduğu belirtildi.

"UÇAK DÜŞMEDEN ÖNCE ALEV ALDI" İDDİASI

Afganistan'ın başkenti Kabil'den Herat giden yolcu uçağının Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü duyuruldu. Devlet tarafından işletilen Ariana Havayolları'na ait uçakta 83 kişinin bulunduğu kaydedildi. Uçağın düşmeden önce alev aldığı iddia edildi.

SÖZCÜ DUYURDU

Ghazni vilayet sözcüsü Arif Noori, "Ariana Afghan Havayolları'na ait bir Boeing uçak yerel saatle 13.10'da düştü" dedi.

ÖZEL KUVVETLER SEVK EDİLDİ

Afgan özel kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisi verildi. Öte yandan yerel kuvvetlerden destek istendi. Henüz can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ HABERİ YALANLADI

Ariana Afgan Havayolları yönetimi ise, yaptığı açıklamayla kendilerine ait uçağın düştüğü yönündeki haberleri yalanladı. Ariana Havayolları'nın CEO vekili Mirwais Mirzakwal, "Bir uçak kazası yaşandı ancak bu Ariana Havayolları'na ait bir uçak değil. Ariana bugün iki uçuş düzenledi. Birisi Herat'dan Kabil'e diğeri de Herat'dan Delhi'ye. Ancak iki uçak da güvende" dedi.